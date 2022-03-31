نائب صدري للإطار: تهديداتكم وشعاراتكم الفارغة تزيدنا إلا اصرارًا بتشكيل “حكومة أغلبية”

2022/03/31 | 16:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أكد النائب عن الكتلة الصدرية علي حسين الساعدي، اليوم الخميس، أن “تهديدات وشعارات الإطار التنسيقي لن تزيدنا إلا اصرارًا بتشكيل “حكومة أغلبية”، فيما لفت أن التلويح بورقة داعش؛ يبعث إشارات بوجود تعاون مبطن، بحسب تعبيره.وقال الساعدي في تصريح لوكالة إيرث نيوز، إن “التهديدات والشعارات الفارغة التي يطلقها الإطار التنسيقي لن تزيدنا إلا […]

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