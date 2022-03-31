خلية الإعلام تكشف تفاصيل عملية 'الإرادة الصلبة' وأبرز ما حققته - عاجل

2022/03/31 | 16:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، تفاصيل عملية "الإرادة الصلبة" وأبرز ما حققته بعد ثلاثة أيام من انطلاقها.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "على مدى ثلاثة أيام الماضية بذلت القطعات الامنية جهود متميزة ومهنية وبإشراف قيادة العمليات المشتركة لتحقيق الأهداف المرسومة لعملية "الإرادة الصلبة " والتي شاركت فيها قطعات قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى مع قطعات الحشد الشعبي محاور نينوى وصلاح الدين وغرب الانبار، في مناطق جنوب الحضر وصحراء الجزيرة في شمال الفرات ومناطق غرب وادي الثرثار بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش".

وأوضح البيان، أن النتائج النهائية لهذه العملية كانت "تدمير ١٩ وكراً للإرهابيين و٦ أنفاق والعثور على ٣ عجلات مفخخة و٣ أخرى متروكة و٥ منازل مفخخة و٢٥ عبوة ناسفة و٢٥٠ صاعق رمانة ومعمل تفخيخ و٧ قداحات تفجير وبندقيتين ومخزنيين بندقية و٤ صواريخ نوع كاتيوشا وحشوتي قاذفة RBG7 وكدسين للعتاد و١٢ كيلو غرام من مادة C4 وكمية من اسلاك التسليك وآليتين شفل وحادلة و٣٠ مقذوف حربي وعتاد مختلف ومخالفات حربية قديمة ومواد طبية مختلفة ومواد أخرى، حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

وتابع، ان "القطعات الامنية في مختلف قواطع المسؤولية ستكون لها عمليات نوعية مسنودة بالجهد الاستخباري وفق خطة معدة لهذا الغرض من أجل عدم اعطاء فرصة لتواجد العناصر الإرهابية او الإجرامية وتطهير الأراضي العراقية التي ترفض الإرهاب بكل أشكاله".

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