لن تصدق.. مخلفات نرميها تزيل الكرش وتخفيه

2022/03/31 | 16:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ ماذا لو كان هناك طعام يمكن أن يساعد في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، بينما يساعد أيضاً في تقليل النفايات والمساهمة في الصحة البيئية أيضا؟ فقد اكتشف الباحثون مؤخراً أن المخلفات المتبقية بعد تحويل فول الصويا إلى حليب الصويا أو جبن “التوفو” يمكن تخميرها بالفعل واستخدامها كغذاء صحي ذي إمكانات واعدة.وأصدر علماء […]

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مخلفات نرميها تزيل الكرش وتخفيه أولاً على ايرث نيوز.

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