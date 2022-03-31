الحكومة تقرر تقليص الدوام في دوائر الدولة خلال شهر رمضان

2022/03/31 | 16:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الخميس 31 آذار/مارس 2022، تقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة خلال شهر رمضان.

وجاء في كتاب لأمانة مجلس الوزراء تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أنه "تقرر تقليص ساعات الدوام الرسمي (ساعة واحدة) في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة خلال شهر رمضان المبارك".

وأشار البيان إلى أن "ذلك يترك للمؤسسات المشمولة تحديد التقليص في بداية الدوام الرسمي أو نهايته".

وكانت هيئة السياحة، قد أصدرت التعليمات الخاصة بشهر رمضان في العراق.

وبحسب وثيقة صادرة عن الهيئة، وحصل "ألترا عراق"، على نسخة منها، فقد قررت الهيئة "منع الإفطار العلني خلال شهر رمضان فضلًا عن غلق مكاتب ومخازن بيع المشروبات الكحولية".

وتضمنت التعليمات أيضًا منع "إقامة الحفلات والنشاطات الفنية التي لا تنسجم مع قدسية الشهر"، بالإضافة إلى "غلق المطاعم وأماكن بيع الأطعمة مع شروق الشمس وحتى الغروب، باستثناء المرافق السياحية على أن تكون مستورة بالأغطية على الأبواب".

وجاء الاستثناء في تعليمات السياحة لـ"المطاعم السياحية على الطرق الخارجية، والمطاعم من الدرجة الممتازة والأولى في داخل المدن".

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