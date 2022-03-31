مسؤول مصري ينتحر بطريقة مروعة!

2022/03/31 | 17:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أقدم رئيس مكتب تموين في محافظة الشرقية بمصر، على التخلص من حياته بتناول قرص مبيد حشري سام يستخدم في حفظ حبوب الغلال.وأقدم المسؤول المصري على إنهاء حياته وذلك جراء مروره بنوبة اكتئاب لمروره بضائقة مالية، تناول على إثرها قرص الحبة السامة ليفارق الحياة.واستقبل مستشفى الإبراهيمية المركزي بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، جثمان […]

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