السفيرة الاسترالية بالعراق تتجول في صحن العقيلة زينب وسط كربلاء (فيديو)

2022/03/31 | 17:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت السفيرة الاسترالية في بغداد،

اليوم الخميس، مشروع صحن العقيلة زينب

(ع) الذي تنفذه العتبة الحسينية المقدسة

بـ"الرائع".

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية، ان

السفيرة الاسترالية زارت اليوم محافظة

كربلاء

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