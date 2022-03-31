ضبط 3 حاويات مخالفة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2022/03/31 | 17:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الخميس، ضبط هيئة المنافذ الحدودية ثلاث حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، بمحافظة البصرة.وأوضحت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عملية ضبط الحاويات تمت بجهود ومتابعة ميدانية دقيقة لجميع البضائع، وبالاعتماد على مصادر الهيئة الخاصة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي"، مبينة أن "الحاويات تحتوي على (مواد تجميل نوع مانع تعرق) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد بسبب تجاوزها المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء من دون مراجعة أصحاب العلاقة".وأكد البيان، أنه "تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي، وإحالة المواد إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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