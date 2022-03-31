الكويت: اندلاع حريق هائل في سوق المباركية.. والنيران تلتهم 20 محلا على الأقل

2022/03/31 | 17:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق هائل في سوق المباركية بالكويت، الخميس، التهم أكثر من 20 محلا تجاريًا.

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