تشكيل لجنة عليا لضم اكثر من 60 مرقدا دينيا لدائرة عراقية

2022/03/31 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت دائرة المزارات الشيعية في ديالى، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة عليا لضم اكثر من 60 مرقدا ومزارا دينيا.

وقال مدير اعلام الدائرة احمد الربيعي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "مديرية المزارات الشيعية في العراق شكلت لجنة عليا من اختصاصات متعددة من اجل اعداد تقرير شامل وموسع لدراسة ملف ضم اكثر من 60 مرقدا ومزارا دينيا في ديالى".

وبين أن "المزارات منتشرة في بعقوبة وبقية المدن واغلبها تعود لاهل البيت (ع)".

وأضاف أن "اللجنة ستدرس السيرة التاريخية والنسب والامور الاخرى المتعلقة بالبناء"، مؤكدا أن "اجمالي المراقد التي هي ضمن لائحة الادارة من قبل مديرية المزارات الشيعية في ديالى 16 مرقدا بالوقت الحالي ونامل بحسم بقية المراقد في القريب العاجل".

وأشار الى أن "المراقد والمزارتت تدار من قبل الكوام منذ عشرات السنين من ناحية الرعاية والاهتمام والتطوير وضمها للمزارات سيؤمن ادارة اكبر في كل الاتجاهات".

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