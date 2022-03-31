2022/03/31 | 17:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت وزارة المالية دائرة المحاسبة اليوم المصادف ٢٠٢٢/٣/٣١ بتمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر نيسان.واستنادا الى قرار مجلس الوزراء المرقم (٧٢ ) والمعدل بالرقم (٨٠) لسنة ٢٠٢٢ ، سيتم توزيع منحةمع الراتب (١٠٠) الف دينار لشهر واحد تحت مسمى ( منحة غلاء المعيشة) للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية دون (٥٠٠ ) الف دينار .[…]

ظهرت المقالة رسمياً..



بدء تمويل رواتب المتقاعدين لشهر نيسان أولاً على ايرث نيوز.

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