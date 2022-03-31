ضبط (3) حاويات مخالفة للشروط في ميناء أم قصر

2022/03/31 | 17:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت هيأة المنافذ الحدودية بجهود ومتابعة ميدانية لكافة البضائع وبتنسيق العمل وتبادل المعلومات مع مركز شرطة الكمرك في منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط ثلاثة حاويات تحتوي ( دراجات نارية مستخدمة مخباة خلف الاطارات وحاوية تحتوي اثاث منزلي متجاوز المدة القانوني وحاوية تحتوي على خراطيم مياه ) جميع المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد كونها تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة اصحاب العلاقة .

تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي واحالة المواد إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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