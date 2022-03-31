المونيتور: العراق مقبل على تعزيز مكانته في السوق النفطية الأوروبية

2022/03/31 | 17:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير أميركي ان سوق النفط العراقي يشهد ازدهارا بعد أن قطعت دول مستوردة للنفط إمداداتها من النفط الروسي.

وأوضح تقرير موقع المونيتور الأميركي، ان العراق تلقى طلبات شراء النفط من دول أوروبية في الثالث من آذار الجاري بعد فرض العقوبات الأوروبية والامريكية على اقتصاد روسيا، وهو ما شأنه أن يعزز مكانة العراق في السوق الاوروبية التي كان يخسرها لصالح روسيا منذ سنوات.

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