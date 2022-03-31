2022/03/31 | 17:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجولت السفيرة الاسترالية في العراق،

اليوم الخميس، في اسواق مدينة كربلاء

المقدسة.

ورافقت عدسة وكالة نون الخبرية، ان جولة

السفيرة الاسترالية باولا غانلي، حيث

عبرت بعد جولتها عن اعجابها الشديد

بالمشاريع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. سفيرة استراليا في العراق تتجول في اسواق كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. سفيرة استراليا في العراق تتجول في اسواق كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).