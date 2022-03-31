توقعاتي لنتائج الغزو الروسي لأوكرانيا - احمد موكرياني

2022/03/31 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_موكرياني كثرت آراء المحللين حول النتائج غزوة روسيا لأوكرانيا ومنهم من هلل وضخم من التخلص من القطب الواحد أي التخلص من تزّعم الولايات المتحدة الأمريكية للعالم وخاصة بعد اتفاق روسيا والصين حول التحول الى عالم متعدد الأقطاب لتزّعم العالم، أي تقسيم المنافع والمصالح بين الدول الاستعمارية التي بنت اقتصادها من استغلال الشعوب التي تحكمها حكام معينين او محميين من قبلهم بدلا من احتكارها من قبل الولايات المتحدة الامر ......





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