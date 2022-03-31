مفهوم الوطن والحب فى عيد الأم - نوال السعداوي

2022/03/31 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نوال_السعداوي ( يوم 21 مارس 1989 ) ---------------------------------------------------------------------------------- جائتنى فتاة فى الخامسة والعشرون من عمرها من قلب الصعيد ، من قرية بالقرب من أسوان ، قالت لى : أريد أن أتكلم معك ، أريد منك أن تكونى أمى ، وقد سئمت من أبى وأمى فى الصعيد ، حملت حقيبتى فى الليل ، وركبت القطار ، وجئت إلى القاهرة لأتكلم معك ، تخرجت فى الجامعة فى كلية الآداب قسم الفلسفة ، قرأت ......





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