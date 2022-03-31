النيابة العامة في تركيا تطلب “إغلاق ملف” قضية خاشقجي

2022/03/31 | 17:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحافي جمال خاشقجي في المنامة في 15 كانون الاول/ديسمبر 2014 © ا ف ب/AFP/ارشيف محمد الشيخ اسطنبول (أ ف ب) – طلب مدعي عام اسطنبول “إغلاق ملف” قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في تركيا عام 2018، وذلك لإحالته على السعودية، كما اكدت خطيبته التركية.وتسببت عملية قتل خاشقجي […]

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