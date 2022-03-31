إيران تعتبر أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضدها تُظهر “سوء نية” واشنطن

2022/03/31 | 17:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحافي في طهران في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.© ا ف ب – طهران (أ ف ب) – اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس أن العقوبات الأميركية الجديدة التي فُرضت الأربعاء على طهران، هي “مؤشر جديد على سوء نية” واشنطن حيال الشعب الإيراني.وقال […]

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