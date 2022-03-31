شاهد.. رد فعل نواب برلمان أستراليا على كلمة رئيس أوكرانيا

2022/03/31 | 17:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كلمة وصفت بأنها بالغة الأهمية خلال خطابه في جلسة مشتركة للبرلمان الأسترالي في مدينة كانبيرا، الخميس.وحظي بحفاوة بالغة من قبل رئيس الوزراء والمشرعين الأستراليين.وقال الرئيس الأوكراني مخاطبًا ساسة أستراليا إن "هذه ليست مجرد حرب يتم شنها داخل حدود أوكرانيا، بل حرب تمس الجميع."

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