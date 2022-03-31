2022/03/31 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات، اليوم الخميس، عن رغبة التحالف الثلاثي ببقاء رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بمنصبه.

وقال موات في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "التحالف الثلاثي يرغب ببقاء الكاظمي رئيساً للوزراء لذلك يصر التحالف الثلاثي على عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية رغم علمه بعدم اكتمال الجلسة وهذا ما يساهم بتمديد فترة بقاء حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها الكاظمي الذي يعتبر قريب من التيار الصدري".

وأضاف، أن "السياسين في التحالف الثلاثي لا يفكرون بمصالح الشعب وخصوصاً مناطق الوسط والجنوب التي تعاني من مشاكل اقتصادية وخدمية منذ سنوات طويلة".

وتابع موات، ان "التيار الصدري يحاول اقصاء 80% من المكون الشيعي لصالح المكونات الأخرى لذلك سوف يكون غير قادراً على رد القرارات التي يحاول الكرد والسنة تمريرها ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة وزراء العراق على خلاف التوقعات.. الكاظمي بولاية ثانية بدفع التحالف الثلاثي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة وزراء العراق على خلاف التوقعات.. الكاظمي بولاية ثانية بدفع التحالف الثلاثي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).