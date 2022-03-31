المالية تباشر بتمويل رواتب المتقاعدين وتوضح آلية منحة الـ100 ألف دينار

2022/03/31 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر نيسان وتوضح بشأن المنحة.

وقال إعلام المالية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزارة المالية دائرة المحاسبة باشرت بتمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر نيسان، واستنادا الى قرار مجلس الوزراء المرقم (72 ) والمعدل بالرقم (80) لسنة 2022 ، سيتم توزيع منحة مع الراتب التقاعدي (100) الف دينار لشهر واحد تحت مسمى ( منحة غلاء المعيشة) للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية دون (500 ) الف دينار ".

و أكدت الوزارة على ان "إدارات مصرفي الرشيد والرافدين و هيأة التقاعد الوطنية إستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني".ودعت الوزارة "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".

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