بعد توزيعها للمتقاعدين.. تعرف على الفئات المشمولة بمنحة الـ 100 الف وشروطها

2022/03/31 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تعيد بغداد اليوم، نشر الفئات المشمولة بمنحة الـ 100 الف دينار، والشروط الخاصة بها، بعد توزيعها اليوم للمتقاعدين مع الرواتب.

وفي وقت سابق، قال قرر مجلس الوزراء شمول الفئات الآتية بمنحة الـ 100 الف دينار ولشهر واحد: ▫️ المتقاعدون ممن يتقاضون راتباً لا يزيد عن 500000 دينار شهرياً لكل إضبارة.▫️ الموظفون ممن يتقاضون دخلاً شهرياً لا يزيد عن 500000 دينار.▫️الأسر التي تتقاضى راتب الرعاية الاجتماعية (لكل أسرة).▫️من يتقاضون راتب المعين المتفرّغ (للأشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة).▫️للأسر المشمولة بالمنحة المقدمة بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة لسنة 2019".

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