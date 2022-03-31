خطة من “غوغل” لمنع الانتحار والعنف المنزلي

2022/03/31 | 18:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ تخطط شركة غوغل لطرح أنظمة ذكاء اصطناعي “أكثر ذكاء”، ستعمل للمساعدة في الحفاظ على سلامة الناس ومنع “الانتحار”.وقامت الشركة العملاقة بمشاركة معلومات جديدة، حول كيفية استخدام أنظمة ذكاء صناعي متطورة جدا، لمنع الانتحار والعنف المنزلي، وفق موقع “ماشبل”.إلى هذا، سيعرض محرك بحث غوغل معلومات بها تفاصيل حول كيفية طلب المساعدة، عندما […]

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