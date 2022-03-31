الفصل الخامس والثلاثون : تضمين المرأة فى خطاب ( أل الموصولة ) - أحمد صبحى منصور

2022/03/31 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور الفصل الخامس والثلاثون : تضمين المرأة فى خطاب ( أل الموصولة ) كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى ) الباب الأول : لمحة عامةمقدمة توضيحية 1 ـ (أل) لها أكثر من معنى حين تدخل على الاسم .



منها :1 / 1 : (أل) التعريف ، خصوصا عندما تدخل على إسم الجنس ، مثل ( رجل ، طفل ، نجم ، إمرأة ، جبل ..الخ ).



إسم الجنس يكون ( نكرة ) فيتحول ب (أل ) الى معرفة ، حين تقول ( رأيت رجلا) فه ......





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