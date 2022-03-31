2022/03/31 | 18:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأمر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، بسحب مليون برميل نفط يومياً من الاحتياطي.وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس بايدن أمر بسحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر لخفض الأسعار".وأضاف إن "بايدن ن سيدعو الكونجرس إلى تمرير خطته لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة البديلة عن النفط من أجل تقليل الاعتماد عليه".وفور هذه الإعلان هبطت أسعار النفط بنسبة تتجاوز الـ 5%، وبلغ سعر البرميل من خام برنت 107.65 دولاراً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يأمر بسحب مليون برميل نفط يومياً من الاحتياطي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يأمر بسحب مليون برميل نفط يومياً من الاحتياطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).