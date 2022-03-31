"أوبك+" توافق على زيادة إنتاج النفط بمقدار 432 ألف برميل يوميًا في مايو

2022/03/31 | 18:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت منظمة أوبك + لكبار منتجي النفط وروسيا، الخميس، على بقاء زيادة إنتاج النفط الخام لشهر مايو/ أيار 2022 بمقدار 432 ألف برميل يوميًا.

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