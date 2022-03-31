ائتلاف المالكي يوجه رسالة للصدر: امامك خيارين لا ثالث لهما! - عاجل

2022/03/31 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الخميس، رسالة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن الانسداد السياسي.

وقال القيادي في الائتلاف جاسم البياتي، لـ(بغداد اليوم)، إن "المبادرة التي أطلقها زعيم الائتلاف نوري المالكي للخروج من الانسداد السياسي سيما بعد فشل اكتمال النصاب للمرة الثالثة لتمرير رئيس الجمهورية، تلخصت بالسماح لمن يرغب بالمشاركة في الحكومة أن تكون وفقا لحجمه النيابي".

وبين البياتي أنه "على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن يختار إما أن يشارك بتشكل الحكومة أو أن يكون في صف المعارضة".

وأكد أنه "من غير الممكن استمرار الانغلاق السياسي وتعطيل تشكيل الحكومة إلى ما لا نهاية".

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