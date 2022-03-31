2022/03/31 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن نتائج العملية الأمنية بالطارمية.

وقال إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "لليوم الخامس على التوالي وتزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك تواصل قطعات قيادتنا متمثلة بتشكيلات فرقة المشاة السادسة ولواء المغاوير قيادتنا والقطعات الملحقة بها وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، عملياتها التعرضية في مناطق شمال بغداد "الطارمية" بإشراف ومتابعة ميدانية من قبل اللواء الركن قائد المقر المتقدم/الكرخ يرافقه العميد الركن قائد فرقة المشاة السادسة والتي تهدف لتعزيز الامن زوالاستقرار وملاحقة عناصر داعش الارهابي وحرمانهم من اي مأوى او موطئ قدم يتمكنون منه الحاق الاذى بأبناء شعبنا الامنين".

وأضاف "حيث اثمرت تلك العمليات عــــن اعتقال ثلاثة متهمين وفق المادة 4/1 إرهاب، وضبط وكــــرين مـــن اوكـــار عصابات "داعش الإرهابية" في بساتين (البو سهيل) وبساتين (البو غنطوس) في الطارمية، والعثور على حاويتين اثنتين من مادة البلاستك "براميل" مخبأة تحت الأرض بالقرب من أحد الاوكار تحتوي على حزام ناسف وثلاثة عبوات ناسفة ومواد تدخل في اعداد العبوات و(19) قطعة سلاح بندقية تخص جرذان داعش، وتؤكد قيادة عمليات بغداد بكافة تشكيلاتها انها مستمرة بتوجيه ضربات موجعة وبمختلف قواطع المسؤولية من أجل تجفيف منابع الارهاب ومصادر تمويله".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن نتائج عملية أمنية بالطارمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن نتائج عملية أمنية بالطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).