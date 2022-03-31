إطلاق رواتب المتقاعدين مع منحة 100 ألف دينار

2022/03/31 | 18:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة المالية، يوم الخميس 31 آذار/مارس 2022، المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه إن "دائرة المحاسبة باشرت بتمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر نيسان/أبريل".

وأضاف البيان: "استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 72 والمعدل بالرقم 80 لسنة 2022، سيتم توزيع منحة مع الراتب التقاعدي 100 ألف دينار لشهر واحد تحت مسمى ( منحة غلاء المعيشة) للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية دون (500) ألف دينار".

وأكدت الوزارة "على إدارات مصرفي الرشيد والرافدين وهيئة التقاعد الوطنية استكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الإلكتروني".

ودعت الوزارة "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم".

من جهته، أعلن مصرف الرافدين توزيع رواتب المتقاعدين لشهر نيسان/أبريل عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تم توزيع المتقاعدين المدني والعسكري مع منحة غلاء المعيشة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا".

وأضاف البيان: "بإمكان المتقاعدين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

وفي الوقت ذاته، أعلنت هيئة التقاعد الوطنية المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر نيسان/أبريل مع منحة غلاء المعيشة.

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