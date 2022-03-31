2022/03/31 | 18:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال كلمة تناول فيها أحداث الغزو بأوكرانيا وما كتب بقصاصة ورق بيده عن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.رصدت كاميرا الصحافيين ورقة كان يمسك بها #بايدن خلال المؤتمر الصحافي واتضح أن مكتوب فيها الأسئلة التي ستطرح في المؤتمر الصحافي وكذلك الأجوبة !! ..والمفترض […]

ظهرت المقالة “قصاصة” بايدن تثير جدلاً..



صورة مكبرة تفضح ما كُتب عليها أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“قصاصة” بايدن تثير جدلاً.. صورة مكبرة تفضح ما كُتب عليها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“قصاصة” بايدن تثير جدلاً.. صورة مكبرة تفضح ما كُتب عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).