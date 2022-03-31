عقوبات أميركية على كبرى شركات التكنولوجيا الروسية.. وتحذير من

2022/03/31 | 18:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات جديدة على روسيا، تستهدف قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في روسيا، بهدف منع موسكو من الالتفاف على عقوبات سابقة.

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