السفيرة الاسترالية بالعراق تزور مدينة الامام الحسين (ع) للزائرين في كربلاء (فيديو)

2022/03/31 | 18:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّرت السفيرة الاسترالية لدى العراق،

باولا غانلي، اليوم الخميس، عن اعجابها

بمدن الزائرين التي انشاتها العتبة

الحسينية المقدسة.

وقالت غانلي، في حديث لوكالة نون

الخبرية، تجولت في احدة مدن الزائرين

واعر

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