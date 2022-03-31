تعرف على مواعيد مباريات وطني الصالات في التصفيات الآسيوية

2022/03/31 | 18:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت اللجنةُ المنظمة للتصفياتِ الآسيويّة المؤهلة إلى نهائياتِ كأس آسيا لكرةِ الصالات جدولَ مباريات المجموعتين الأولى والثانية التي تضيفها القاعةُ المركزيّة بمدينةِ الفجيرة الإماراتية التي ستقام خلال الفترة من 5 ولغاية 7 من شهر نيسان المقبل.وقالَ المدير الإداري للمُنتخب الوطني لكرةِ الصالات، علي عيسى في بيان لاتحاد الكرة إن “اللجنة المنظمة لتصفياتِ […]

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