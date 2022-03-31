2022/03/31 | 18:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشرت شركة “ديلويت” الدولية للتدقيق، تقريراً حول صادرات نفط الاقليم لعام 2021 يفيد بأنه تم تصدير أكثر من 152 مليون برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي وبمعدل سعر بلغ 59.4 دولارا أميركياً.وبحسب مستندات اطلعت عليها ايرث نيوز، فأن عائدات النفط المباعة بلغت 9 مليارات دولار، ذهبت أكثر من 5 مليارات دولار […]

ظهرت المقالة تدقيق دولي يرفع الستار عن نفط كردستان المُصدر..



ملايين الدولارات محتجزة (مستندات) أولاً على ايرث نيوز.

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