ورشة عمل في ديالى حول ظاهرة الانتحار

2022/03/31 | 18:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى- واع- ثائر هادينظمت الشرطة المجتمعية في محافظة ديالى، اليوم الخميس، ورشة عمل حول ظاهرة الانتحار، على قاعة المؤتمرات في قسم تقنيات التمريض وبحضور طلبة المعهد التقني في بعقوبة.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هذه الورشة تأتي ضمن عدد من الورش وحملات التوعية التي تقيمها الشرطة المجتمعية في المحافظة والتي تتم بإشراف العميد صلاح عدنان اسماعيل مدير الشرطة المجتمعية.وأضاف، أنه، يتم تنظيم هذه الورش وحملات التوعية، ضمن الخطة العلمية التي تشترك بها الشرطة المجتمعية مع الأكاديميين ومنظمات حقوق الانسان، والهدف من هذه الحملات هو تسليط الضوء على الحالات المتفشية بين فئة الشباب، ومنها زيادة حالات الانتحار التي أصبحت ظاهرة شائعة في الوقت الحاضر وخاصة في محافظة ديالى.وأكد مراسلنا أن الورش وحملات التوعية تضمنت تسليط الضوء على الاعراض التي يعاني منها الاشخاص الذين يحاولون الانتحار، إضافة الى توصيات وارشادات تهدف للحد من هذه الظاهرة.

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