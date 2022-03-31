واحد وتلاثين آذار.. - حكمت الحاج

2022/03/31 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمت_الحاج واحد وتلاثين آذارقصيدة: حكمت الحاجفي آذارَ يلتمعُ المنجلُوتزهو شرائطُ الفتياتْ وتنتشرُ المناديلُ ويسمو الوطنْلكنكً وحدًكَ ترفعُ الكأسً بلا رفاقْفلا ظلال معكَلا نشيدْولا مَنْ يُقاسِمْكَ العناقْتحتَ قوسِ الحياةْتصرخُ في العراقِيا عراقْ،وتفتعلُ الشجنْ.



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