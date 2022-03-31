2022/03/31 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#حكمت_الحاج واحد وتلاثين آذارقصيدة: حكمت الحاجفي آذارَ يلتمعُ المنجلُوتزهو شرائطُ الفتياتْ وتنتشرُ المناديلُ ويسمو الوطنْلكنكً وحدًكَ ترفعُ الكأسً بلا رفاقْفلا ظلال معكَلا نشيدْولا مَنْ يُقاسِمْكَ العناقْتحتَ قوسِ الحياةْتصرخُ في العراقِيا عراقْ،وتفتعلُ الشجنْ.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واحد وتلاثين آذار.. - حكمت الحاج) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#حكمت_الحاج واحد وتلاثين آذارقصيدة: حكمت الحاجفي آذارَ يلتمعُ المنجلُوتزهو شرائطُ الفتياتْ وتنتشرُ المناديلُ ويسمو الوطنْلكنكً وحدًكَ ترفعُ الكأسً بلا رفاقْفلا ظلال معكَلا نشيدْولا مَنْ يُقاسِمْكَ العناقْتحتَ قوسِ الحياةْتصرخُ في العراقِيا عراقْ،وتفتعلُ الشجنْ.
......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واحد وتلاثين آذار.. - حكمت الحاج) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واحد وتلاثين آذار.. - حكمت الحاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).