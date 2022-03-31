الحياة تبدأ بعد السبعين - شريف حتاتة

2022/03/31 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شريف_حتاتة ------------------------------------------ رن صوتها الودود ، المرح فى أذنى كأنها أصبحت معى فى الحجرة .



تحركت فى نفسى شعرة من القلق ..



ترى ما سبب اتصالها بنا بينما لم يمر سوى يومان على مكالمتنا الأخيرة لها فى القاهرة ؟ .



سمعتها تقول : " ازيك يا شرف " .



" كل سنة وأنت طيب " . مرت لحظة قبل أن التقط رسالة صوتها المرح .



فأنا لا احتفل بعيد ميلادى ..



فى الأعماق أحب أن احتفل ، لكننى رفض ......





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