أول موقف رسمي من نقابة المحامين بشأن اعتداء طال إحدى المحاميات

2022/03/31 | 18:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقيب المحامين العراقيين المحامي الدكتور محمد المهنا، يوجّه عضو مجلس النقابة / رئيسة لجنة المحاميات عبير المهداوي، بمتابعة حادثة الإعتداء على إحدى الزميلات، في شجار عائلي، والتي انتشر خبرها على وسائل الإعلام و المواقع الإلكترونية .و برغم أن القضية شخصيّة، غير متعلقة بالمهنة، فإن النقابة و من باب المسؤولية الإنسانية و الحقوقية، ستتدخل لحماية […]

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