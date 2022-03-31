نقابة المحامين تتخذ إجراء يخص حادثة الاعتداء على زميلة لهم

2022/03/31 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت نقابة المحامين، اليوم الخميس، اتخاذها إجراء يخص حادثة الاعتداء على زميلة لهم.

وقال إعلام النقابة في بيان تلقته(بغداد اليوم) إن "نقيب المحامين العراقيين المحامي محمد المهنا، يوجّه عضو مجلس النقابة / رئيسة لجنة المحاميات عبير المهداوي، بمتابعة حادثة الإعتداء على إحدى الزميلات، في شجار عائلي، والتي انتشر خبرها على وسائل الإعلام و المواقع الإلكترونية" .

وأضاف "و برغم أن القضية شخصيّة، غير متعلقة بالمهنة، فإن النقابة و من باب المسؤولية الإنسانية و الحقوقية، ستتدخل لحماية حقوق الزميلة" .

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