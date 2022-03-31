الصحة تدرس رفع قيود كورونا عن المدارس

2022/03/31 | 18:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويسجل العراق منذ الخامس من آذار الجاري حصيلة يومية تقل عن الألف إصابة.

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