2022/03/31 | 19:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -6Pd73pQiRE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السياسي العراقي جاسم الحلفي: عدد النواب المستقلين لا يتجاوز ١٠ نواب فقط) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السياسي العراقي جاسم الحلفي: عدد النواب المستقلين لا يتجاوز ١٠ نواب فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).