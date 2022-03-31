2022/03/31 | 19:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5je14dlW8VM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدارس ومستشفيات اهلية سجلت باسماء اهل البيت واموالها تذهب للفاسدين | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدارس ومستشفيات اهلية سجلت باسماء اهل البيت واموالها تذهب للفاسدين | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).