2022/03/31 | 19:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MLs6DvSiy14

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد تحتضن اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد تحتضن اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).