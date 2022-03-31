النوارس والصقور وجهاً لوجه في نهائي بطولة العراق للسيدات بكرة الصالات

2022/03/31 | 19:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضرب فريق الزوراء موعداً مع القوة الجوية في نهائي بطولة العراق للسيدات بكرة الصالات.وتغلب فريق سيدات النوارس على نظيره الدفاع الجوي بنتيجة ( 7-2 ) في الدور نصف النهائي من البطولة اليوم الخميس.وبهذا الفوز وصل الزوراء إلى المباراة النهائية للبطولة ليواجه القوة الجوية الدي تغلب بدوره على شباب الوطن بنتيجة 13-1.[…]

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