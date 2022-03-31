مقتل متظاهر في احتجاجات جديدة على الانقلاب والغلاء في السودان

2022/03/31 | 19:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل متظاهر الخميس، في الخرطوم، برصاص الشرطة السودانية التي تصدت لتظاهرات جديدة شارك فيها آلاف السودانيين، احتجاجا على انقلاب أكتوبر، وعلى غلاء المعيشة، بحسب ما أفادت نقابة أطباء مستقلة موالية للديمقراطية.

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