بسبب تلوث الهواء.. متظاهرون يغلقون محطة للصرف الصحي في ميسان

2022/03/31 | 19:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أغلق المئات من أبناء قضاء الميمونة وناحية السلام في ميسان، اليوم الخميس، محطة مياه للصرف الصحي بسبب تلوث الهواء.وذكر مراسلنا، أن “المئات من أبناء قضاء الميمونة وناحية السلام في ميسان نظموا تظاهرة أمام محطة مياه الصرف الصحي”.وأضاف أن “المحطة تلقي المياه الثقيلة في نهر البتيرة المار بقضاء الميمونة وتسببت بتلوث المياه، […]

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متظاهرون يغلقون محطة للصرف الصحي في ميسان أولاً على ايرث نيوز.

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