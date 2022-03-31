2022/03/31 | 19:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم الخميس، العراق إلى تعديل قوانين متعلقة بالعنف الأسري والإرهاب.وقالت اللجنة في بيان صحفي اطلعت عليها ايرث نيوز، “نحن قلقون بشأن الأحكام التشريعية في القانون الجنائي العراقي، مثل تلك المتعلقة بالاغتصاب إذ تنص على عقوبة مخففة لما يسمى بجرائم الشرف في ظروف معينة، لا تزال […]

ظهرت المقالة الأمم المتحدة توجه طلباً للعراق وتدعوه إلى مراجعة قرارات التمييز ضد المرأة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة توجه طلباً للعراق وتدعوه إلى مراجعة قرارات التمييز ضد المرأة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة توجه طلباً للعراق وتدعوه إلى مراجعة قرارات التمييز ضد المرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).