مقترحات نيابية لاستثمار فائض أسعار النفط

2022/03/31 | 19:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيدي

دعا عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم، اليوم الخميس، إلى ضرورة دعم الأسر الفقيرة من فائض أسعار النفط وضمان حقوق الأجيال القادمة، فيما قدم مقترحات أخرى بهذا الشأن.

وقال سالم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "يجب دعم الأسر الفقيرة المتضررة من الاثار الاقتصادية نتيجة ارتفاع سعر الدولار"، مبينا أن "الدعم يجب أن يكون على أوجه مختلفة، منها مبالغ مالية توزع بشكل مباشر على الاسر الفقيرة او عن طريق تقديم الخدمات".

وأضاف، أن "الاسر الفقيرة يجب أن تتوفر لهم قاعدة بيانات لضمان إيصال المساعدات لهم بشكل خاص"، موضحا أن "ارتفاع أسعار النفط يجب أن تستفيد منه الاسر العراقية فضلا عن ضمان حقوق الأجيال المقبلة".

وشدد على ضرورة أن "تستثمر الوفرة أيضاً في تطوير البنى التحتية وتوفير الأمان الاقتصادي مع تأسيس صندوق سيادي للاستثمار والتنمية الاقتصادية لتطوير خدمات الصحة والتعليم والبنى التحتية".

ومنذ شباط الماضي، ارتفعت أسعار النفط العالمية لما فوق 100 دولار للبرميل، فيما أعلنت وزارة النفط تحقيق إيرادات عن صادراتها بقيمة 8 مليارات و314 ألف دولار في الشهر نفسه.

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