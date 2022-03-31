روسيا تدرج كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي على “القائمة السوداء”

2022/03/31 | 19:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت موسكو عن فرضها قيودا على كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، ردا على العقوبات أحادية الجانب التي اتخذها التكتل في الأسابيع الأخيرة بحق شخصيات وكائنات في روسيا.وشددت الخارجية الروسية في بيان نشرته اليوم الخميس على أن “سياسة العقوبات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي بحق روسيا تتجاوز كل الحدود”، مشيرة إلى أن بروكسل، منذ […]

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