مزيد من الرعب في رمضان..

2022/03/31 | 19:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الإعلان الترويجي لبرنامج "رامز موڤي ستار"، عن تعاون الفنان المصري رامز جلال، مع نجم أفلام الحركة جان كلود فاندام، في الموسم الجديد من برنامج المقالب المثير للجدل، والذي سيعرض خلال رمضان ٢٠٢٢.

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