فيديو | إبرام مذكرة تفاهم بين مشروع عراق أي اكس بي وشركة دي أي سي أي اكس

2022/03/31 | 19:50 - المصدر: قناة التغيير

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إبرام مذكرة تفاهم بين مشروع عراق أي اكس بي وشركة دي أي سي أي اكس#قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/cMv0FTgc3G

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) March 31, 2022

وعلى هامش المؤتمر ايضا تم إبرامُ مذكرةِ تفاهمٍ بين مشروع عراق أي اكس بي وشركةِ دي أي سي أي اكس .



وهي من الشركاتِ العالمية التي تدير المحتوى وسعاتِ الانترنت العالمية وتوفر المحتوى دوليا..



ويشكل إبرامُ هذه المذكرة نقطةَ تحولٍ كبيرةً في قطاع الإنترنت في العراق وذلك بسببِ توفير الخبرات العلمية والفنية إضافة إلى توفير محتوى الإنترنت داخل العراق مما يُحسن من جودةِ الخدمات المقدمة للمواطن العراقي.

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